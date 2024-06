Rodzina pięcioraczków z Horyńca to jedna z najbardziej znanych rodzin w polskim internecie! Mnóstwo osób z pasją śledziło życie wielodzietnej rodziny w Polsce, a od pewnego czasu - w Tajlandii. Przeprowadzka, zwiedzanie wyspy, próbowanie nowych dań i zupełnie nowe życie na rajskiej wyspie - to ostatnimi czasy mogliśmy zobaczyć w mediach społecznościowych rodziny Clarke.

Rodzice wysłali dzieci do szkoły i stało się to!

Już wcześniej wielu internautów obawiało się o edukację dzieci państwa Clarke w Tajlandii. Pytanie, co ze szkołą, pojawiało się bardzo często. Pani Dominika tłumaczyła wtedy, że dzieci przechodzą domowe nauczanie, a do szkoły pójdą, gdy rozpocznie się w Tajlandii nowy rok szkolny. Tak też się stało! Nastał ten dzień - ważny i stresujący, ale też jak się okazuje - wyzwalający. Pani Dominika pokazała relację z szykowania się dzieci do szkoły - ubieranie mundurków, szykowanie plecaków i droga do nowej szkoły. Ujawniła też, co stało się potem! Razem z mężem w spokoju zalali kawę i z uśmiechem na ustach odtańczyli taniec szczęścia! Wszystko się nagrało.