Nie żyje matka, ojciec w szpitalu. Policja dopadła ich syna. Rodzinna zbrodnia

Do dramatu doszło we wsi Sławęcin (powiat jasielski, woj. podkarpackie) w środę (18 października 2023). Znaleziono ciało kobiety. W domu znajdował się również ranny mężczyzna. - Policjanci znaleźli ciało kobiety; ranny mężczyzna trafił do szpitala. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora - informował nas mł. aspirant Daniel Lelko, oficer prasowy KPP w Jaśle.

Rzecznik KWP w Rzeszowie potwierdził, że ciało zamordowanej kobiety i rannego mężczyzny to małżeństwo. Z naszych ustaleń wynika, że to rodzice podejrzanego Jakuba W. Mężczyzna miał zadać kilka ciosów nożem swojej matce oraz ojcu i uciec.

Policjanci prowadzili poszukiwania 20-latka, udostępnili jego zdjęcie i rysopis. Około godz. 22.00 udało się go zatrzymać.

- Około godziny 22, na terenie gminy Jasło, policjanci zatrzymali 20-latka podejrzanego o zabójstwo. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Dalsze czynności prowadzone będą pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jaśle - poinformowała podkarpacka policja.

