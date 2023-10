i Autor: Pixabay Zdjęcie ilustracyjne

Dramat na Podkarpaciu

Nie żyje policjant. Robert zginął od strzału w głowę. Wstrząsające szczegóły

Robert to 49-letni policjant z Komisariatu w Nowym Żmigrodzie (powiat jasielski, Podkarpackie). Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych, mężczyzna popełnił samobójstwo, strzelając do siebie w swoim prywatnym samochodzie. Ciało z raną postrzałową głowy znaleziono we wsi Mytarka koło Nowego Żmigrodu. Trwa śledztwo.