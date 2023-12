Nieoczywiste atrakcje z Podkarpacia. Co warto zwiedzić na Podkarpaciu? Czy znasz te miejsca?

Ciekawe miejsca do zwiedzenia na Podkarpaciu. Co warto zobaczyć?

Województwo podkarpackie obfituje w ciekawe miejsca do zwiedzenia podczas jednodniowej wycieczki, weekendu lub podczas urlopu. Są atrakcje szeroko znane, jak np. Zamek Lubomirskich w Rzeszowie czy Zamek w Łańcucie, ale to nie wszystko, co region ma do zaoferowania. Poznaj nieoczywiste miejsca oraz obiekty do zobaczenia na Podkarpaciu polecane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Krzemieniec - trójstyk granic Polski, Ukrainy i Słowacji

Trójstyk granic Polski, Ukrainy i Słowacji na Podkarpaciu to świetna destynacja dla osób, które lubią piesze wycieczki. Krzemieniec to szczyt w Bieszczadach, który znajduje się na wysokości 1221 m n.p.m. Szlak wiodący na górę jest wyjątkowo malowniczy, a po dotarciu na miejsce, można zobaczyć wyjątkowy pomnik ozdobiony godłami trzech państw.

Diabelski Kamień w Monasterzu

Na tzw. Garbie Niedźwiedzia znajduje się jeden z bardziej tajemniczych obiektów w regionie. Mowa tu o Diabelskim Kamieniu. Niecodziennie umiejscowienie ogromnego głazu i jego kształt są jak z baśni lub legendy. Zresztą o Diabelskim Kamieniu krąży kilka! Według jednej z nich kamień miał służyć za pogański stół ofiarny. Według innej zostawił go tam sam Diabeł.

Jaśliska - podkarpackie Hollywood

Dlaczego Jaśliska nazywane są podkarpackim Hollywood? Spieszymy z wyjaśnieniem. Otóż miejsce to jest na tyle malownicze, że z namaszczeniem wykorzystywane jest jako tło do filmów. Kręcono tu m.in. „Wino truskawkowe” Andrzeja Stasiuka z takimi gwiazdami, jak: z Maciejem Stuhrem, Marianem Dziędzielem i Robertem Więckiewiczem, a także film „Boże Ciało”, które wyreżyserował Jan Komasa. Zadbane budynki, klimatyczne uliczki, a to wszystko otoczone wzgórzami, które zmieniają kolor w zależności od pory roku – z pewnością warto odwiedzić to miejsce na Podkarpaciu.

Organy w Bazylice Zwiastowania NMP oo. Bernardynów w Leżajsku

Ten zabytek na Podkarpaciu jest jednym z najcenniejszych w Europie! Tak, wcale nie trzeba wyjeżdżać z Polski, by zobaczyć cuda na skalę światową. Organy znajdujące się w Leżajsku powstały w XII wieku. Mają wyjątkowe brzmienie, niewspomagane elektroniką, i niesłychanie skomplikowaną konstrukcję: aż 75 głosów i 6 tysięcy piszczałek. Nie zdziwcie się, gdy usłyszycie z nich odgłosy ptaków. Co roku w Bazylice Zwiastowania NMP oo. Bernardynów odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

Szybowisko w Bezmiechowej

Szybkowisko w Bezmiechowej znajduje się na szczytach w Górach Słonnych. Ma swoje początki w latach 30 ubiegłego wieku, gdy otworzono tam Szkołę Szybowcową, która stała się centrum szybowcowym na całą Polskę. Jeszcze przed II wojną światową szkolili się tam nie tylko polscy piloci, ale również zagraniczni, z Europy i z obu Ameryk.