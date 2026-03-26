Nikodem nie obudził się do szkoły i nikt nie wie, na co zmarł. Przekazano szczegóły pożegnania 13-latka

Tragiczna śmierć 13-letniego Nikodema w Harklowej wstrząsnęła lokalną społecznością.

Pomimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować.

Sekcja zwłok nie wyjaśniła przyczyny zgonu.

Co mogło doprowadzić do nagłej śmierci nastolatka?

Do tragedii doszło we wtorek, 24 marca w miejscowości Harklowa w województwie podkarpackim. Rodzice chcieli rano obudzić swojego syna do szkoły, ale nie udało się go ocucić. Wezwano służby, ale pomimo błyskawicznej pomocy, chłopca nie udało się uratować.

- Na miejscu było pogotowie ratunkowe, lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, życia chłopca nie udało się uratować. Nasi policjanci wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady. Na miejscu był również prokurator z Prokuratury Rejonowej w Jaśle - przekazał w rozmowie z Radiem ESKA podkom. Daniel Lelko z jasielskiej policji.

Na co zmarł 13-latek? Sekcja zwłok nie przyniosła odpowiedzi

Następnego dnia przeprowadzono sekcję zwłok. Jednak nie udało się wskazać jednoznacznie, co było przyczyną śmierci 13-latka.

- Podczas dzisiejszej sekcji zwłok 13-latka lekarz patomorfolog ujawnił obrzęk i przekrwienie płuc oraz mózgu, nie wskazał na zator, ale nie był w stanie wskazać jednoznacznej przyczyny zgonu chłopca. Pobrane zostały wycinki do przeprowadzenia dodatkowych badań — histopatologicznych i toksykologicznych (...) Nawet dla biegłego jest to zastanawiające - powiedziała w środę dla Faktu.pl prok. Anna Rogowska.

Pożegnanie 13-letniego Nikodema

Przekazano informacje o pogrzebie Nikodema. Rodzina i przyjaciele pożegnają 13-latka w sobotę, 28 marca w kościele pw. św. Doroty w Harklowej. Po mszy kolumna żałobników uda się na pobliski cmentarz.