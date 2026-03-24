Rodzice myśleli, że zaspał. Tragiczna śmierć 13-latka na Podkarpaciu

Maria Hędrzak
2026-03-24 16:52

We wtorek, 24 marca w miejscowości Harklowa (pow. jasielski) rozegrał się dramat. Rodzice chcieli rano obudzić swojego 13-letniego syna, jednak chłopiec nie dawał oznak życia. Pomimo szybkiej interwencji służb nastolatek zmarł.

Tragedia na Podkarpaciu. Nie żyje 13-latek z Harklowej

Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek rano w jednym z domów. Rodzice wezwali służby, gdy zaniepokojeni próbowali obudzić nastolatka do szkoły, ale nie byli w stanie go ocucić.

- Na miejscu było pogotowie ratunkowe, lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, życia chłopca nie udało się uratować. Nasi policjanci wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady. Na miejscu był również prokurator z Prokuratury Rejonowej w Jaśle - przekazał w rozmowie z Radiem ESKA podkom. Daniel Lelko z jasielskiej policji.

Ciało 13-latka zostało zabezpieczone do badań, które mają pomóc ustalić bezpośrednią przyczynę zgonu. Co najbardziej wstrząsające, według informacji pojawiających się w mediach, jeszcze dzień przed tragedią chłopiec miał czuć się dobrze i nie wykazywać żadnych dolegliwości zdrowotnych.

