Zaginiony 23-latek nie żyje! Tajemnica Jeziora Solińskiego wyjaśniona

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-09 18:34

Już wiadomo, kim był mężczyzna, który tydzień temu skoczył z korony zapory do Jeziora Solińskiego. Ciało wyłowiono po skomplikowanej akcji poszukiwawczej po paru dniach. Co dokładnie się wydarzyło i czy do tej tragedii według wstępnych ustaleń prokuratury przyczyniły się osoby trzecie? Oto najnowsze doniesienia.

Ciało 23-latka wyłowiono z Jeziora Solińskiego. Prokuratura prowadzi śledztwo

Już wiadomo, kim był mężczyzna, którego ciało zostało odnalezione w Jeziorze Solińskim 5 czerwca. To 23-letni mieszkaniec powiatu łańcuckiego. Mężczyzna był poszukiwany od początku czerwca. Jego zaginięcie zgłosiła rodzinie policja w Łańcucie. Do tragedii doszło 2 czerwca. Według ustaleń śledczych młody mężczyzna skoczył z korony zapory w Solinie do Jeziora Solińskiego. Po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęto szeroko zakrojoną akcję ratunkową. Przez kilka dni w działania zaangażowane były różne służby. Ratownicy i policjanci przeszukiwali akwen z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Początkowo była to akcja ratunkowa, później zmieniła się w działania poszukiwawcze. Przełom nastąpił 5 czerwca. Tego dnia służby odnalazły i wydobyły z dna jeziora ciało młodego mężczyzny. Początkowo nie było wiadomo, kim był. Teraz potwierdzono, że jest to 23-latek, którego zaginięcie wcześniej zgłosiła rodzina.

"Czynności procesowe nie wskazują, aby do śmierci mężczyzny miały przyczynić się osoby trzecie"

Sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Krośnie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku czynu z artykułu 151 Kodeksu karnego. Przepis ten dotyczy namowy lub udzielenia pomocy do targnięcia się na własne życie. Jak podkreślają śledczy, jest to standardowa kwalifikacja prawna przy tego typu postępowaniach i nie oznacza automatycznie, że doszło do przestępstwa. Dotychczas przeprowadzono już szereg czynności procesowych. Śledczy przesłuchali świadków zdarzenia, rozmawiali z członkami rodziny zmarłego, przeanalizowali zapisy monitoringu oraz przeprowadzili oględziny miejsca odnalezienia ciała. – Zrealizowane do chwili obecnej czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków zdarzenia, przesłuchania członków rodziny zmarłego mężczyzny, oględziny nagrań monitoringu, oględziny zwłok na miejscu ich wydobycia z wody, nie wskazują, aby do śmierci mężczyzny miały przyczynić się osoby trzecie – informuje krosno112.pl prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

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