Podkarpacie. Nożownik z Krosna zaatakował przechodniów

W Krośnie, województwo podkarpackie, doszło do szokującego zdarzenia z udziałem nożownika. Podkarpacka Policja poinformowała, że w piątek 1 grudnia, około godz. 13, na ulicy Czajkowskiego niebezpieczny mężczyzna groził i terroryzował nożem przechodniów Krosna. Na szczęście nikogo nie ranił.

Po przybyciu na miejsce przesłuchano wszystkich świadków oraz niewinne ofiary gróźb i nękania, dzięki czemu zdobyto rysopis nożownika. Nie upłynęło dużo czasu, zanim go namierzono. Na widok radiowozu rozbójnik oczywiście próbował uciec, jednak nadaremno.

Udało się go schwytać, a następnie przewieziono do aresztu w Krośnie. Wyszło na jaw, że ma zaledwie 23 lata i był całkowicie trzeźwy. Podczas przeszukania osobistego znaleziono przy nim aż dwa noże! Nie ma wątpliwości, że był przygotowany na każdą ewentualność.

To jednak nie wszystko, co wydarzyło się na Podkarpaciu. Dopiero po sprawdzeniu mieszkania 23-letniego nożownika policjantom ukazał się pełen obraz jego przestępczej działalności. W miejscu zamieszkania odkryto bowiem narkotyki oraz wszelakie narzędzia niezbędne do porcjowania oraz pakowania ich w celu sprzedaży.

Nic dziwnego, że Sąd Rejonowy w Krośnie zdecydował o umieszczeniu nożownika w areszcie. Posiedzi tam trzy miesiące, oczekując na swój proces. Został oskarżony o narażenie zdrowia oraz życia innych, groźby karalne oraz posiadanie narkotyków.

