W Tarnobrzegu bezlitośnie pobito czterech mieszkańców

Na Podkarpaciu doszło do niesłychanie brutalnego pobicia. W nocy w niedzielę 3 grudnia trzech mieszkańców gminy Grębów zaatakowało czterech mieszkańców Tarnobrzega. Na miejsce bójki, pod jedną z restauracji przy ulicy Wiejskiej w Tarnobrzegu, została wezwana policja.

Podkarpacka policja przekazała informacje, że do konfliktu między dwiema grupami doszło jeszcze w lokalu, po czym awantura przeniosła się na zewnątrz. Mężczyźni zaczęli okładać się pięściami oraz kopać. Nagrania monitoringu ujawniły brutalność całego zajścia. Jedna z zaatakowanych osób w pewnym momencie upadła na chodnik i straciła przytomność, przez co została przewieziona do szpitala. Atakujący zbiegli z miejsca zdarzenia.

Funkcjonariusze ustalili na miejscu, że grupa sprawców z gminy Grębów faktycznie zaczęła zaczepiać mieszkańców Tarnobrzega już w restauracji. Zebrali świadków zdarzenia i udało się namierzyć agresorów. Niedługo później udało się ich także zatrzymać.

Prokuratura Rejonowa w Tarnobrzegu postawiła im zarzuty grupowego pobicia, za to grozi im do 3 lat więzienia. Oprócz tego wszyscy trzej mężczyźni mają ustalony dozór policyjny oraz zakaz zbliżania czy kontaktowania się z ofiarami.

