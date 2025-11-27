Ognisko odry na Podkarpaciu. Służby proponują powrót do maseczek

Na Podkarpaciu odnotowano trzy ogniska odry, co skłoniło służby sanitarne do podjęcia natychmiastowych działań.

Potwierdzono sześć przypadków zachorowań, a władze zalecają powrót do maseczek ochronnych i dystansu społecznego.

Odra to wysoce zakaźna choroba wirusowa; dowiedz się, jak skutecznie się przed nią chronić i dlaczego szczepienia są kluczowe.

Alarmujące wieści z Podkarpacia. Państwowa Inspekcja Sanitarna potwierdziła kolejne przypadki odry w regionie. Na terenie województwa podkarpackiego odnotowano 6 potwierdzonych przypadków zachorowania na odrę w jednym ognisku. Jak informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, przypadki wykazane w komunikacie z 26 listopada dotyczą osób, które miały bezpośredni kontakt z wcześniejszymi zachorowaniami i są objęte nadzorem epidemiologicznym.

Zachorowania dotyczą mieszkańców powiatów:

rzeszowskiego,

ropczycko-sędziszowskiego

oraz tarnobrzeskiego.

Odra na Podkarpaciu

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dochodzenie epidemiologiczne, aby przerwać drogi szerzenia się choroby i objąć nadzorem epidemiologicznym osoby z bezpośredniego kontaktu. Sytuacja jest poważna, a służby dokładają wszelkich starań, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Czym jest odra i jak się przed nią chronić?

Jak przypomina WSSE w Rzeszowie odra to ostra wirusowa choroba zakaźna, która może prowadzić do poważnych powikłań, zwłaszcza neurologicznych. Jedynym źródłem zakażenia jest chory człowiek, a zakażenie szerzy się głównie drogą kropelkową oraz przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej. Okres wylęgania wynosi najczęściej od 10 do 12 dni.

Objawy odry to przede wszystkim:

gorączka,

mocny kaszel,

wysypka plamisto-grudkowa,

zapalenie spojówek,

światłowstręt,

nieżyt błony śluzowej nosa.

Szczepienia – najskuteczniejsza ochrona przed odrą

Najskuteczniejszą metodą ochrony przed odrą jest szczepienie. Szczepionka przeciw odrze charakteryzuje się wysoką skutecznością – 95%. Po otrzymaniu dwóch dawek szczepionki co najmniej 95% dzieci jest chronionych przed zachorowaniem.Szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce są obowiązkowe i finansowane z budżetu Ministra Zdrowia dla dzieci:

w 13-14 miesiącu życia (I dawka),

w 6 roku życia (II dawka).

Tylko osoby, które przechorowały odrę lub zostały zaszczepione przeciwko odrze dwoma dawkami szczepionki są chronione przed zachorowaniem.

Osoby dorosłe, które nie wiedzą, czy chorowały na odrę lub były zaszczepione, a miały styczność z chorym, mogą zaszczepić się w każdym momencie życia. Więcej informacji udzieli lekarz pierwszego kontaktu.

Apel służb sanitarnych

W związku z sytuacją epidemiologiczną służby sanitarne apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Biorąc pod uwagę transmisję wirusa odry, ale również wirusa grypy, RSV oraz Covid-19, zalecają stosowanie maseczek ochronnych, przestrzeganie zasad higieny, utrzymywanie dystansu oraz unikanie w miarę możliwości dużych skupisk ludności.