Horror w Sanoku. Prokuratura ujawnia nowe fakty. Matka się broniła, ale zginęła od ciosów mieczem

W Sanoku doszło do tragedii, nie żyją dwie osoby.

Prokuratura ujawniła, że 69-letnia Maria M. miała liczne obrażenia, w tym przebite płuco, co świadczy o jej obronie przed atakiem.

Policja zastrzeliła napastnika, 46-letniego Wojciecha M.

Jakie nowe fakty ujawniają śledczy i co jeszcze wydarzyło się podczas tej makabrycznej interwencji?

Do tej przerażającej zbrodni doszło w Sanoku. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu, na spokojnym osiedlu doszło do makabrycznych wydarzeń. 46–letni Wojciech M. zaatakował strażaka i funkcjonariuszy policji mieczem i maczetą, gdy próbowali wejść do jego mieszkania! Powodem interwencji był czujnik gazu, który zaalarmował mieszkańców klatki, o nieszczelności. Mimo pukania do mieszkania, właściciel nie otwierał drzwi, więc sąsiedzi zawiadomili służy.

Ostatecznie mężczyzna został zastrzelony przez policjantów podczas interwencji. W mieszkaniu odkryto ciało matki mężczyzny. Od początku śledczy podejrzewali, że została zamordowana przez syna.

Horror w Sanoku. Wyniki sekcji zwłok

Prokuratura ujawniła wyniki sekcji zwłok. Wynika z nich, że Maria M. (†69 l.) miała liczne obrażenia wielonarządowe, w tym także przebite płuco. Śledczy już wiedzą, że mogły one powstać w wyniku działań ostrego narzędzia np. miecza. Co więcej ich charakter wskazuje na to, że kobieta się broniła.

Policja zastrzeliła Wojciecha M.

Ostatecznie sprawca został zastrzelony, na jego ciele ujawniono wiele ran postrzałowych, każda z nich mogła być śmiertelna. Podczas próby zatrzymania 46–latka ranny został strażak oraz trzech policjantów. Wszyscy mieli na ciele rany cięte, a policjant dodatkowo złamaną nogę. Wiemy, że wszyscy już opuścili szpitale.

Tragedia w Sanoku. Mieszkańcy przerażeni

Horror, jaki się rozegrał na jednym z sanockich osiedli nie przeszedł bez echa wśród mieszkańców. W sieci pojawiały się nagrania, na których widoczna była cała akcja służb a także słychać głosy przerażonych osób. Sąsiedzi w rozmowie z "Super Expressem" zaznaczali, że mężczyzna przez lata zachowywał się dziwnie, a ludzie go unikali.

On mieszkał sam, często chodził po osiedlu przebrany za wojownika. Był dziwny i unikał ludzi. A ludzie tu na osiedlu też go unikali i się go bali. Potrafił chodzić po ulicach ubrany w kask motocyklowy na głowie, z mieczem w ręku. Proszę powiedzieć, co by Pani zrobiła, gdyby zobaczyła takiego człowieka. Naprawdę na jego widok można było się przestraszyć. Każdy, kto go widział po prostu przechodził na drugą stronę ulicy, jednym zamachem przecież mógł pozbawić kogoś życia – mówił pan Igor.