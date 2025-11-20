Horror w Sanoku. Pokazali nowe wideo. Widać na nim wszystkie szczegóły

Tragedia w Sanoku. Nie żyją dwie osoby!

O porannym koszmarze w Sanoku mówi obecnie cała Polska. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać akcję, którą nagrała jedna z mieszkanek bloku, w którym doszło do horroru. Jak to się wszystko zaczęło? - Policjanci otrzymali informację o agresywnym mężczyźnie, który zamknął się ze swoją matką w jednym z mieszkań w Sanoku. Z uwagi na to, że w mieszkaniu włączył się czujnik gazu istniało podejrzenie, że mógł odkręcić kurki z gazem, dlatego podjęto decyzję o wejściu do środka - informuje Podkarpacka Policja.

- Agresywny mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem dwóch policjantów oraz strażaka. Policjanci użyli ŚPB, jednak te środki nie skutkowały, użyli broni służbowej. Mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. W mieszkaniu policjanci znaleźli ciało kobiety. Na miejscu trwają czynności. Funkcjonariuszom została udzielona pomoc medyczna na miejscu. Policjanci zostali przetransportowani do szpitali w Sanoku i Brzozowie, a strażak śmigłowcem LPR do szpitala w Rzeszowie - dodają funkcjonariusze.

- Stan zdrowia strażaka, który po strzelaninie w Sanoku został przetransportowany śmigłowcem do szpitala, jest stabilny - przekazał nam rzecznik sanockich strażaków, starszy kapitan Paweł Giba. Obrażenia policjantów również nie zagrażają życiu.

Nowe wideo z osiedla w Sanoku. Wszystko na nim widać!

Sprawę z Podkarpacia bada prokuratura. Światło dzienne ujrzało kolejne nagranie z tego terenu. Słychać na nim przerażonych mieszkańców, policjantów oraz ratowników medycznych. Służby robiły wszystko, aby uratować mężczyznę. Niestety, lekarz stwierdził zgon. Wstrząsający materiał prezentujemy w tym artykule na se.pl. Rodzinie i bliskim ofiar składamy wyrazy współczucia.

