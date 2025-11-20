Przemyśl żegna zmarłą żonę Przemysława Babiarza. "Cudowna kobieta"

Nie żyje Marzena Babiarz. Przez lata razem ze znanym dziennikarzem Przemysławem Babiarzem tworzyli kochającą rodzinę. Informację o śmierci pani Marzeny przekazały władze Przemyśla, które złożyły kondolencje Przemysławowi Babiarzowi.

Panu Przemysławowi Babiarzowi wybitnemu dziennikarzowi i Honorowemu Obywatelowi Miasta Przemyśla wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w niezwykle trudnych chwilach po stracie Żony - pod kondolencjami podpisali się prezydent Przemyśla Wojciech Bakun oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Marcin Kowalski.

Przemyśl żegna Marzenę Babiarz

Pod kondolencjami zamieszczonymi przez Przemyski Serwis Informacyjny mnóstwo osób postanowiło również pożegnać zmarłą kobietę. "Bardzo przykra wiadomość, najszczersze kondolencje" ; "Cudowna kobieta, pełna ciepła, jedna z tych osób, że w bezpośrednim kontakcie miałaś ochotę się do niej przytulić, serce na dłoni, bardzo mi przykro, najszczersze kondolencje" ; "Wyrazy współczucia dla Pana i Rodziny. Otaczam Pana modlitwą" ; "Panie Przemku, wyrazy współczucia dla Pana i całej rodziny" ; "Kondolencje dla Całej Rodziny" - to tylko niektóre z licznych wpisów.

Przemysław Babiarz o chorobie żony

Przemysław Babiarz bardzo dbał o życie prywatne i rzadko komentował to, co się w nim dzieje. Jednak ponad rok temu zdradził, że jego żona mierzy się z chorobą, nie zdradził jednak szczegółów:

Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu

Niezwykła miłość

Przemysław Babiarz z żoną Marzeną stworzyli niezwykle trwały i kochający związek, który przetrwał ponad 30 lat. Para miała poznać się na targach spożywczych, gdzie Przemysław Babiarz pracował jako konferansjer. O życiu prywatnym znany dziennikarz mówił niewiele, ale kiedy już wypowiadał się o żonie, to zawsze w pięknych słowach.