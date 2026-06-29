Ogromny pożar hali magazynowej w Zaklikowie. Ogień gasiło dwanaście zastępów

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-06-29 8:05

Niedzielny wieczór w Zaklikowie w powiecie stalowowolskim przerodził się w bardzo niebezpieczną sytuację. Ogromny pożar hali magazynowej tartaku wywołał duże zaniepokojenie wśród lokalnej społeczności i zmobilizował miejscowe jednostki ratunkowe. Szybka i zdecydowana interwencja strażaków pozwoliła na sprawne powstrzymanie niszczycielskiego żywiołu przed przejściem na okoliczne zabudowania.

Strażacy w beżowych kombinezonach ochronnych i czerwonych hełmach, z napisem Państwowa Straż Pożarna na plecach, stoją tyłem do widza przed wozem strażackim, gotowi do akcji. Więcej o pożarach i pracy służb przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o tym niebezpiecznym zdarzeniu w niedzielę 28 czerwca około godziny 20:30. Do walki z żywiołem błyskawicznie skierowano dwanaście zastępów straży pożarnej. Chociaż straty materialne są duże, kluczową wiadomością pozostaje fakt braku jakichkolwiek osób poszkodowanych w tym incydencie.

Strażacy przybywający na teren akcji gaśniczej w Zaklikowie zastali groźną sytuację, ponieważ duży budynek magazynowy tartaku znajdował się już pod całkowitym wpływem płomieni.

- W momencie, gdy na miejsce pożaru przyjechali strażacy, ogniem objęta była hala magazynowa tartaku o wymiarach około 100 x 17 m – informuje starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Rzecznik  w swoim oświadczeniu, że najważniejszym celem prowadzonej akcji było odpowiednie zabezpieczenie terenu wokół zajętego ogniem budynku, aby całkowicie wykluczyć ryzyko zajęcia sąsiednich obiektów.

- Strażacy ugasili płonącą halę i jednocześnie nie dopuścili do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiadujące budynki. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. Przyczyny pojawienia się ognia nie są znane, zostaną ustalone – poinformował.

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