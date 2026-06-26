Agresywny pacjent w szpitalu w Krośnie.  50-latek zaatakował pielęgniarza i ratownika

Do zdarzenia doszło w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu im. Jana Pawła II w Krośnie. Szczegóły ataku, którego doszło 16 marca ujawniła właśnie prokuratura.

Podczas udzielanych mu medycznych świadczeń ratunkowych znieważył słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe pielęgniarza i ratownika medycznego, którym przysługuje ochrona funkcjonariusza publicznego, a także dwukrotnie uderzył pielęgniarza pięścią w lewe przedramię i kopnął go jednokrotnie w lewe ramię, a także usiłował ugryźć pielęgniarza i oddać na niego mocz, w celu zmuszenia go do zaniechania udzielania mu pomocy medycznej – poinformowała dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie.

50-latek miał na sumieniu znacznie więcej

To jednak nie koniec jego przewinień. W okresie od stycznia 2025 roku do marca 2026 roku, będąc w stanie nietrzeźwości, mężczyzna miał znęcać się psychicznie nad swoimi rodzicami, używając wulgaryzmów i grożąc ojcu pozbawieniem życia. Co więcej, 50-latek znieważył i groził funkcjonariuszom policji z Jedlicza i Krosna, próbując wymusić zaniechanie czynności służbowych.

Mężczyzna został aresztowany i usłyszał już poważne zarzuty, a Sąd Rejonowy w Krośnie 11 czerwca podjął decyzję o wykonaniu kary 6 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie było warunkowo zawieszone na okres próby 2 lat. Kara związana była z prawomocnym skazaniem za popełnienie przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości.

Motywem decyzji Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 11 czerwca 2026 r. było uznanie, że skazany w okresie próby wyznaczonej wyrokiem z dnia 19 grudnia 2024 r. rażąco naruszał porządek prawny, m.in. dopuszczając się słownej i fizycznej napaści na personel krośnieńskiego szpitala – precyzuje dr hab. Marta Kolendowska-Matejczuk