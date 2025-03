i Autor: Pixabay.com/Eska Rzeszów

Nowy harmonogram

Ostro przyspieszyli. Zmiany w budżecie obywatelskim Rzeszowa

Już nie trzeba będzie czekać do lata, by złożyć projekt na skorzystanie z zasobów budżetu obywatelskiego Rzeszowa. W tegorocznej edycji znacznie przyspieszono poszczególne etapy tej inicjatywy. Termin składania wniosków to druga połowa marca 2025 r. Nie zmieniła się kwota do podziału - to niemal 16 mln zł.