i Autor: Luke Miller / CC0 / pexels.com Pas bezpieczeństwa omal nie zabił 5-latka. Dziecko zaczęło się dusić!

Pomogli pogranicznicy

Niewiele brakowało, by doszło do niewyobrażalnej tragedii! 5-letni chłopczyk, który jechał ze swoją mamą samochodem z Ukrainy do Polski, omal się nie udusił po tym, gdy owinął sobie wokół szyi pas bezpieczeństwa. Przerażona kobieta poprosiła o pomoc strażników granicznych z przejścia w Korczowej (woj. podkarpackie). Funkcjonariusze bez chwili wahania ruszyli, by ratować dziecko.