Pasterka 2022. Kiedy odbywa się msza i ile trwa? Co to jest za nabożeństwo i na czym polega?

Co to jest pasterka?

Pasterka to jedno z najbardziej znanych i uroczystych nabożeństw kościelnych. To uroczysta msza odprawiana w kościołach, zwykle w nocy. Jak podaje Wikipedia, odprawiana jest na pamiątkę oczekiwania pasterzy zmierzających do Betlejem. Symbolizuje ona narodziny Jezusa. Pasterka rozpoczyna więc uroczyście obchody Bożego Narodzenia, ale też nowy rok liturgiczny w Kościele Katolickim.

Pasterka 2022. Kiedy jest odprawiana?

Jeśli zastanawiasz się, kiedy odprawiana jest pasterka - tę datę łatwo zapamiętać. Pasterka w kościele odprawiana jest w nocy z 24 na 25 grudnia, zwyczajowo o północy, choć w niektórych kościołach proboszczowie decydują o tym, by odprawić ją nieco wcześniej. W 2022 noc z soboty na niedzielę to czas, kiedy wypada pasterka. Niektórzy pasterkę zwą "północką" czy "mszą północkową".W niektórych regionach zwyczajowo na pasterkę należy udać się pieszo - by upamiętnić wędrówkę pasterzy. Z pewnością pomaga to również w spaleniu kolacji wigilijnej, którą spożywa się 24 grudnia.

Ile trwa pasterka?

To, ile trwa pasterka tak naprawdę zależy od księdza, który odprawia mszę. Trwa ona jednak nieco dłużej, niż zwykła, niedzielna msza. Podczas pasterki usłyszeć można (podobnie jak na niedzielnej mszy) kazanie. Trzeba też zaznaczyć, że pasterka jest niezwykle uroczystym nabożeństwem, przepełnionym śpiewem kolęd. Podczas pasterki usłyszymy fragment Ewangelii św. Łukasza, który zwyczajowo czytany jest również tuż przed Wigilią.

