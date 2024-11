Spowoduje to napływ nieco chłodniejszych przejściowo mas powietrza i wzrost wilgotności w troposferze, co finalnie przełoży się na prawdopodobieństwo opadów śniegu na większym terytorium. Śnieg spadnie zwłaszcza w środę i czwartek we wschodniej i południowej części Polski. We wtorek popadać może na krańcach południowo wschodnich - przekazał Arkadiusz Wójtowicz w swojej analizie.