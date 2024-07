szok

Złamał dożywotni zakaz. Prowadził motocykl po alkoholu! Trafił do aresztu, a to nie koniec problemów

Tarnobrzescy policjanci doprowadzili do sądu 52-letniego kierowcę motocykla, który złamał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i pijany pędził z partnerką nad wodę. Pirat drogowy nie zatrzymał się do kontroli drogowej i jechał z zawrotną prędkością! Narażając siebie, partnerkę i innych uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo. Został zatrzymany, usłyszał prokuratorskie zarzuty, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. To dopiero początek jego wielkich problemów.