Tragedia

Dramatyczny finał pożaru domu na Podkarpaciu. Nie żyje 20-latek

Do dramatu doszło w miejscowości Turbia na Podkarpaciu. Palił się dom parterowy. Nie żyje 20 -letni mężczyzna, a 54-latek z poparzeniami trafił do szpitala. Po kilkudziesięciu minutach walki z żywiołem udało się go ugasić. Przyczyny pożaru będą wyjaśniane.