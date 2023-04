Pisanki z Orzechowiec to prawdziwe dzieła sztuki [WIDEO, GALERIA]

Pani Elżbieta Dykas (49l) na co dzień na co dzień jest Terapeutą Zajęciowym oraz instruktorem w Domu Kultury. W wolnych chwilach spełnia się jako rękodzielniczka i tworzy małe dzieła sztuki. Przed świętami Wielkiej Nocy tygodniami ozdabia pisanki. Te które wychodzą spod jej ręki to prawdziwe perełki. Unikatowe, bogato zdobione, barwne i zachwycające! Każdo jajko jest inne, ręcznie wykonane i w każdej skorupce jest kawałek serca domorosłej artystki. Pani Elżbieta sztukę ozdabiania pisanek pielęgnuje od lat szkolnych. Od tego czasu zmieniły się metody pracy, narzędzia i preferencje, oraz moda. Teraz najpopularniejsze jajka to te pomalowane farbami akrylowymi, jeszcze kilak lat temu prym widły te wydrapane. U mieszkanki Gminy Żurawica w jajkach skrobankach dodatkowym elementem zdobienia, co jest absolutnie wyjątkowe w skali kraju jest fakt iż jajka są pomalowane nawet od wewnątrz! Jak farba trafia do środka skorupki, artystka nie zdradza, bo to jej twórcza tajemnica, ale wiadomo, że to bardzo trudny i czasochłonny proces. Jak powstają popularne skrobanki? -Na ufarbowanym jaju wyskrobuje się ostrym narzędziem , czym komu wygodnie: brzytwą, blaszką, żyletką, nożykiem, nożem szewskim, skalpelem, igłą, ja używam nożyka do tapet i wydrapujemy – wzory geometryczne i roślinne lub nawet całe sentencje słowne. Są to tzw. skrobanki, wydrapywanki lub rysowanki. Najczęściej w ten sposób zdobione są jaja kurze i gęsie. Ja używam nożyka do tapet lub skalpel i wydrapuję motywy roślinne. Na początku były to bardzo duże wzory, ale z biegiem lat, doszłam do bardzo precyzyjnych zdobień, które wymagają dużo czasu i cierpliwości- mówiła Elżbieta Dykas.

Oprócz tradycyjnych technik zdobienia, istnieje wiele nietypowych metod ozdabiania wielkanocnych jajek - quilling, szydełkowanie, naklejanie wzorów, zdobienie cekinami i koralikami, oklejanie makaronem lub odbijanie na jajku kształtów liści. Pani Elżbieta obecnie najczęściej jajka maluje farbami akrylowymi powstają na łączki, motywy kwiatowe i całe krajobrazy! Takie pisanki są niezwykle kolorowe i przyciągają wzrok każdego! Jednak obrazy na pisankach mieszkanki Orzechowiec mają jeszcze jeden unikatowy wzór- żurawie. Co symbolizują te ptaki na świątecznych jajkach?

TSURU w języku japońskim oznacza żuraw - symbol szczęścia i długowieczności. Żuraw niesie ze sobą mądrość, wierność, oraz wiedzę i doświadczenia, które przynosi z dalekich podróży. Ma też szersze znaczenie: jest posłańcem „dobrej Nowiny”, zapewnia silną ochronę, obdarza przywilejami i wyjątkowymi zdolnościami, które uczynią to życie szczególnym. Symbolizuje też miłość małżeńską i wierność, ponieważ gatunek ten jest monogamiczny, łączy się na całe życie. - Dlatego jajko z żurawiami każdy powinien w swoim koszyczku mieć. To ważny symbol, który w czasie Wielkanocy może przynieść nam miłość i powodzenie- tłumaczyła artystka.

Pani Elżbieta tworzy też jajka metodą ażurową. To nieco trudniejsza technika, ale z pewnością warta zachodu. Ażurowe pisanki zachwycają wyrafinowaniem, delikatnością i oryginalnością. Będą się wyróżniać na wielkanocnym stole, jak i w święconce. Żeby wykonać taka pisankę, trzeba wykazać się nie lada cierpliwością, dokładnością. Modelowanie i wycinanie fragmentów wydmuszki jest zadaniem dla najbardziej opanowanych, a artystkę spod Przemyśla charakteryzuje niezwykły spokój i determinacja w dążeniu do celu. Ta pogodna i uśmiechnięta kobieta, gdy tylko pochyla się nad swoimi pisankami od razu znajduje się w innym świecie i w całości oddaje się tworzeniu, dlatego pisanki ażurowe nie są jej straszne, a wychodzą przepiękne.

-Moje osiągnięcia, to nagroda Grand Prix w konkursie Ogólnopolskim na najpiękniejszą pisankę, kilka pierwszych miejsc w Polsce, i czołowe miejsca w konkursach lokalnych. Kilkakrotnie brałam udział w międzynarodowej wystawie pisanki na Słowacji ,również w tej chwili moje pisanki znajdują się w muzeum w Humenne- podsumowała dumnie artystka. .

Wszystkie parce Pani Elżbiety Dykas można zobaczyć na jej profilu w mediach społecznościowych. Pisanki , choć niezwykle piękne i zachwycające to tylko mała część wielkiej twórczości lokalnej rękodzielniczki. Kobieta z niezwykłym szacunkiem podchodzi do materiałów z których tworzy, inspiracji szuka w naturze i otaczającym świecie, a jej prace, jak każdy wyrób wykonany ręcznie jest niepowtarzalny i unikatowe. Nigdy nie znajdziemy drugiej takiej samej pisanki, mogą być tylko podobne. Więc niech te święta będą kolorowe i bajeczne jak jajka Pani Elżbiety.