Naćpany kierowca zatrzymany koło Jasła

Strach wychodzić na ulicę! W Kołaczycach nieopodal Jasła zatrzymano kolejnego kierowcę pod wpływem narkotyków. Podczas jednej z kontroli funkcjonariusze z grupy SPEED zatrzymali kierowcę forda. Od razu zauważyli, że ani pasażer, ani prowadzący nie mają zapiętych pasów. To był jednak najmniejszy problem. 35-letni mężczyzna siedzący za kółkiem był wyjątkowo nerwowy, nie mógł usiedzieć w miejscu, wyraźnie się zestresował! Zachowywał się na tyle podejrzanie, że policjanci z Jasła postanowili sprawdzić jego trzeźwość.

Wynik testu alkomatem nie wykazał, by kierowca był pod wpływem alkoholu, to jednak nie przekonało służb. Poszli o krok dalej, wykonując narkotest. To był strzał w dziesiątkę. Nerwowe zachowanie było bowiem spowodowane amfetaminą. 35-latkowi zatrzymanemu koło Jasła zostało zabrane prawo jazdy i został przetransportowany do szpitala na dalsze badania, by ostatecznie potwierdzić stan nietrzeźwości. Grozi mu do 2 lat więzienia.

Plaga nietrzeźwych kierowców

To kolejna taka historia w ostatnim czasie. Nie tak dawno głośno było o taksówkarzu z Warszawy, który został przyłapany, gdy na zmianie podczas postoju wciągał biały proszek ze swojego telefonu. Narkotyki i alkohol to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków samochodowych.

Amfetamina w lodówce, bejsbole, marihuana i maczety. Rodzinny gang rozbity przez CBŚP