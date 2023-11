Podkarpacie pod białym puchem. Zima zawitała tu na całego!

To niewiarygodne, co zrobił. Z piwem w ręku głosił kazanie stojąc za ołtarzem

Ostanie dni przyniosły śnieg, który został z nami w większości województwa. Temperatura w większej części regionu utrzymuje się na minusie, a biała pokrywa nie topnieje, a zamarza. Na drogach robi się ślisko i niebezpiecznie. Poza chodnikiem w lasach, parkach i polnych ścieżkach jest pięknie. Biało i klimatycznie.. Synoptycy przewidują, że nadchodzący tydzień będzie bardzo podobny do mijającego. Będzie sporo padów śniegu, śniegu z deszczem, oraz samego deszczu. A w południowej części Podkarpacia, nocą słupki temperatury mogą pokazać nawet do -10 stopni Celsjusza!

Kierowcy bez opon zimowych już teraz mają spore problemy z poruszaniem się po drogach i auta często nie mogą wjechać pod śliskie wzniesienia. Policja przestrzega, by zachować szczególną ostrożność i pamiętać, że na śliskiej powierzchni droga hamowania znacznie się wydłuża,na uwadze ten fakt powinni mieć szczególnie kierujący, ale także piesi.Ci drudzy muszą też pamiętać, by zadbać o to, by byli widoczni po zmroku, który o tej porze roku zapada bardzo szybko.

To dobry czas na pierwsze zimowe spacery, dlatego warto zabrać czworonoga na dłuższy spacer. Większość psów bowiem lubi zimę i szaleństwa w białym puchu.

