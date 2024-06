To cerkiew św. Dymitra

Perełka Podkarpacia zachwyca mimo upływu lat. Zobacz, co przyciąga turystów [ZDJĘCIA]

Cerkiew św. Dymitra w Tyniowicach w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu to malutki, drewniany, urokliwy obiekt sakralny. Kiedyś była to cerkiew greckokatolicka, ale dzisiaj służy miejscowej parafii do składowania dekoracji religijnych i jest zamknięta dla odwiedzających. Cerkiew św. Dymitra w Tyniowicach znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.