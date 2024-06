Wysyp grzybów w Bieszczadach! Piękne okazy

Co za gość u rodziny pięcioraczków w Tajlandii! Na pewno ją znacie. Tego nikt się nie spodziewał

Leśniczy z Nadleśnictwa Baligród Kazimierz Nóżka zaznacza, że wysyp grzybów o tej porze roku w Bieszczadach to zupełna norma.

- Każdego roku mamy do czynienia z tzw. czerwcowym wysypem grzybów. Najczęściej trafiają się borowiki, borowiki szlachetne, borowiki ceglastopore, i tzw. kurki, czyli pieprzniki jadalne. O tej porze roku po opadach deszczu w Bieszczadach mamy tych grzybów naprawdę sporo. Urok przeminie, kiedy pojawią się upały. Te grzyby będą już całkowicie robaczywe i nie będą się nadawać do jedzenia. Jednak będą występować. Wówczas zapraszamy do samego szukania i spacerów po lesie, bo czasem nie zbieranie jest najważniejsze a samo szukanie - mówił Kazimierz Nóżka, który już pierwsze tegoroczne zbiory ma za sobą.

Wielu bieszczadzkich turystów jest zaskoczonych grzybami o tej porze roku, ale te cieszą każdego. Grzybiarze często uważają, ze nie samo zbieranie grzybów jest najważniejsze a spacerowanie i podziwianie przyrody.

