Znamy najnowsze ustalenia służb

Podkarpacie. Zauważył ciało z workiem na głowie. Makabryczne odkrycie na parkingu!

eik | źródło: eska.pl 11:08 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wracamy do dramatycznych wydarzeń. Przypomnijmy - we wtorek, 28 stycznia na parkingu przy ul. 1 Maja w Nowej Sarzynie znaleziono zwłoki mężczyzny. Makabrycznego odkrycia dokonał przypadkowy przechodzień, który zauważył ciało z workiem na głowie w zaparkowanym obok jego auta pojeździe. W sprawie pojawiły się nowe informacje. Co wiadomo?