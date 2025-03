Jasionka. Transporty broni z Ameryki już nie dla Ukrainy

To już koniec transportów broni z Ameryki na Ukrainę - informuje Onet. Według ustaleń portalu pomoc militarna z samolotów lądujących na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem trafia już nie do naszych wschodnich sąsiadów, a do żołnierzy z bazy 82. Dywizji Powietrznodesantowej. Amerykańscy wojskowi stacjonują tam od 2022 r. w związku z wybuchem wojny.

Ta decyzja to pokłosie zapowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o wstrzymaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy, którą ogłosił kilka dni po słynnej wymianie zdań z Wołodymyrem Zełenskim. W piątek, 28 lutego, miało dojść do podpisania dwustronnej umowy będącej wstępem do zakończenia wojny, ale ostatecznie do tego nie doszło.

- Do tej pory było tak, że z USA przylatywał transport sprzętu i my się tym opiekowaliśmy praktycznie w całości. Przyjmowaliśmy go, wypełnialiśmy stosowne dokumenty, załadowywaliśmy na środki transportu, czyli samochody lub kolej i wysyłaliśmy w stronę ukraińskiej granicy. Teraz, zgodnie z oczekiwaniem Amerykanów, każdy transport ze Stanów Zjednoczonych jest rozładowywany i kierowany do pobliskiej bazy armii USA. Tam ładunek ma czekać na dalsze decyzje - powiedział anonimowo Onetowi urzędnik Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jak dodaje rozmówca portalu, na Ukrainę nadal trafiają transporty broni, które docierają na lotnisko w Jasionce z innych państw. Zmianie nie ulegną też decyzje strony amerykańskiej dotyczące, bo tamtejsi żołnierze nadal mają stacjonować w naszym kraju.

