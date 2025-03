Egzamin na prawo jazdy zdawał po pijaku! Wydało się, kiedy wsiadł za kółko

Na egzamin po alkoholu

Do zdarzenia doszło w środę (5 marca 2025) po godz. 8.30. Mieszkaniec powiatu ropczycko-sędziszowskiego zgłosił się na egzamin praktyczny na prawo jazdy do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie. Jednak jego dziwne zachowanie zwróciło uwagę egzaminatora. 35-latek nie tylko nie stosował się do jego poleceń, ale także mylił kierunki. Zawiadomiono policję. Na miejscu pojawił się patrol ruchu drogowego rzeszowskiej komendy.

- Funkcjonariusze ustalili, że 35-letni mieszkaniec powiatu ropczycko-sędziszowskiego, podczas egzaminu, jadąc ulicami Rzeszowa, kompletnie nie stosował się do wydawanych poleceń, był rozkojarzony i mylił kierunki. Jego zachowanie wzbudziło podejrzenia egzaminatora, że może być nietrzeźwy, dlatego o całej sytuacji powiadomił policjantów - informuje podkomisarz Magdalena Żuk.

Przyjechał po alkoholu na egzamin. Prawko stracił za jazdę po alkoholu

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 35-latka. Okazało się, że podejrzenia były słuszne, ponieważ mężczyzna ma w swoim organizmie promil alkoholu! To jednak nie wszystko. Na jaw wyszło też, że że mieszkaniec powiatu ropczycko-sędziszowskiego w przeszłości stracił uprawnienia do kierowania pojazdami właśnie za jazdę po alkoholu. Teraz o losie mężczyzny zadecyduje sąd.

