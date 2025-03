Dudniacz w Szufnarowej. Jak tam trafić?

Skała zwana Dudniaczem znajduje się we wsi Szufnarowa w województwie podkarpackim. Jej nazwa nawiązuje do głuchego dudnienia, które można usłyszeć, kiedy się na nią wejdzie. Chociaż mieszkańcy Szufnarowej i okolicznych wsi wiedzą co nieco o Dudniaczu, a niektórzy nawet tam byli przy okazji szkolnej wędrówki, niewiele z osób przejeżdżających nieopodal w Bieszczady zna to miejsce. Znajduje się tuż na skraju wsi - na pograniczu z Jaszczurową. Przebiegają tędy szlaki rowerowe Gminy Wiśniowa - a teren zdecydowanie wart jest tego, by wybrać się na rowerową wycieczkę. Dla mniej wytrwałych - można dojechać tu samochodem, bo Dudniacz znajduje się nieopodal wejścia do lasu, prowadzi do niego tabliczka.

Dudniacz. Miejsce pełne legend

Miejsce (jak to zwykle przy okazji takich tajemniczych bywa) jest owiane legendami - a według jednej z nich, na skale zbudowany był zamek założyciela wsi, rycerza Szufnara, który przybył z północy. Kiedy podczas wojny z Tatarami jego syn został wzięty do niewoli i zginął, ojciec w ramach zemsty skazał swoich jeńców na straszną śmierć - śmierć głodową. Swoje ostatnie dni spędzili w lochach, w ciemności.

Sam rycerz miał niedługo późnej zachorować. Gdy umierał, rozszalała się burza, a piorun spalił wszystko! Mieszkańcy wsi uważali, że to kara za postępowanie Szufnara, dlatego zdecydowanie omijali to miejsce ze strachu. Z czasem ruiny zamku doszczętnie się rozpadły, a mieszkańcy część z nich wykorzystali przy budowie własnych domów. Z zamku i ruin nie zostało nic! Jedynie skała, a pod nią mają znajdować się lochy ciągnące się około 40 km do zamku w Odrzykoniu. Chodzi o zamek Kamieniec, który opsiał Aleksander Fredro w słynnej "Zemście". Do tej pory można zwiedzać jego okazałe ruiny. Znajduje się tu Muzeum Zamkowe, Sala tortur, czy Pracownia Ceramiki Zamkowej.

Taką opowieść można przeczytać na tablicy znajdującej się w lesie nieopodal słynnej Skały. Czy jest w tej legendzie ziarno prawdy? Historia i wyobrażenia o zamku rozpalają wyobraźnię każdego, kto dotrze na skraj Szufnarowej.

Dudniacz - niezwykłe miejsce na Podkarpaciu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.