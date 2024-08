Pół Polski w alertach. Będzie niebezpiecznie! Burze dadzą nam popalić

Zagrała kameralny koncert na wyspie w parku. Ludzie oszaleli! To było widowisko

Gdzie jest burza? Alerty IMGW

Poniedziałek (5 sierpnia 2024) będzie pochmurnym dniem w całej Polsce. W części kraju eksperci wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mogą wystąpić wichury i grad.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad - czytamy.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami obowiązuje we wschodniej, centralnej oraz pasie zachodniej i północnej Polski.

Pogoda dla Polski. Ochłodzenie

W poniedziałek upałów nie będzie.

- Temperatura maksymalna od 14°C na Podhalu i 18°C, 19°C w centrum oraz na północy do 23°C na zachodzie - czytamy na stronie IMGW.

Noc również przyniesie zachmurzenie i miejscami deszcz. Jak podaje IMGW, lokalnie, głównie na północy, mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9°C, 10°C na południowym zachodzie i miejscami w centrum do 15°C na północnym wschodzie oraz około 17°C nad morzem; chłodniej tylko na obszarach podgórskich, od 5°C do 8°C.

