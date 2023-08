Poruszające pożegnanie Krzysztofa. Nauczyciel zginął w wypadku. "Życie to tylko chwila"

Krzysztof G. pracował na co dzień w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu w powiecie mieleckim na Podkarpaciu. Do tragicznego wypadku, w którym życie straciły dwie osoby doszło w niedzielę, 13 sierpnia, ok. godz.14.00.

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 29-letni kierowca citroena, podróżujący z 70-letnią pasażerką, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu autobusowi komunikacji miejskiej. Kobieta na miejscu wypadku był reanimowana przez zespół ratownictwa medycznego, niestety nie udało się jej uratować. Kierowca citroena odniósł poważne obrażenia, był nieprzytomny, gdy karetka zabierała go do szpitala. Po godzinie 17.00 otrzymaliśmy informację, że nie udało się go uratować – mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Do szpitala został zabrany też kierowca autobusu, który odniósł lekkie obrażenia. Siedmiu pasażerom komunikacji miejskiej nic się nie stało.

Żegnali uwielbianego nauczyciela

Krzysztof został pochowany razem ze swoją mamą. Grób wręcz tonie w kwiatach od rodziny, bliskich, przyjaciół i uczniów. Na jednym ze zniczy widać wymowny napis: "Życie to tylko chwila".

