Tragiczna śmierć młodego nauczyciela. Wiadomo, kiedy pożegnają Krzysztofa

Krzysztof G. pracował na co dzień w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu w powiecie mieleckim na Podkarpaciu. Do tragicznego wypadku, w którym życie straciły dwie osoby doszło w niedzielę, 13 sierpnia, ok. godz.14.00.

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 29-letni kierowca citroena, podróżujący z 70-letnią pasażerką, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu autobusowi komunikacji miejskiej. Kobieta na miejscu wypadku był reanimowana przez zespół ratownictwa medycznego, niestety nie udało się jej uratować. Kierowca citroena odniósł poważne obrażenia, był nieprzytomny, gdy karetka zabierała go do szpitala. Po godzinie 17.00 otrzymaliśmy informację, że nie udało się go uratować – mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Do szpitala został zabrany też kierowca autobusu, który odniósł lekkie obrażenia. Siedmiu pasażerom komunikacji miejskiej nic się nie stało. Szybko rozniosła się wieść, że zmarły 29-latek i 70 latka mieli to samo nazwisko. Dzień później na stronie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu pojawiła się informacja, że nie żyje młody, uwielbiany przez uczniów pedagog Krzysztof G. Placówka edukacyjna zamieściła wzruszające pożegnanie informując o specjalizacji nauczyciela.

- Krzysztof był wychowankiem naszej szkoły. Ukończył technikum w zawodzie technik żywienie i usług gastronomicznych i to był kierunek, z którym związał swoją przyszłą karierę zawodową. Pracę w naszej szkole rozpoczął w 2019 roku mając kwalifikacje zdobyte na wydziale technologii żywności i żywienia człowieka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczył przedmiotów zawodowych z pionu żywienia, prowadził zajęcia praktyczne oraz jako egzaminator przeprowadzał egzaminy specjalizacyjne(…)" - można przeczytać.

Śmierć uwielbianego nauczyciela. Znana jest data pogrzebu Krzysztofa

Msza Święta Pogrzebowa ŚP. Krzysztofa odbędzie się w sobotę 19 sierpnia 2023 roku o godzinie 12:30 w kościele pw. NSPJ w Górkach. Różaniec za zmarłego rozpocznie się pół godziny wcześniej. W piątek 18 sierpnia w Kaplicy Domu Pogrzebowego Charon o godz. 17.00 zostanie odmówiony różaniec za duszę zmarłego. Pedagog spocznie na cmentarzu parafialnym w Górkach.

