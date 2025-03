Pożar hali magazynowej w Rzeszowie. Służby w akcji

Gwałty i usiłowanie gwałtu, ale to nie wszystko! Wśród ofiar same nastolatki. Co się dzieje na Podkarpaciu?

Pożar w Rzeszowie

Do pożaru doszło we wtorek, 25 marca nad ranem. Informację o tym, że płonie budynek w Rzeszowie otrzymały służby przed godziną 4.00 nad ranem. Funkcjonariusze ustalili, że do pożaru doszło na terenie jednej z firm na ulicy Siemieńskiego. Na miejsce udali się strażacy oraz policjanci. Trwa gaszenie pożaru. Gdy strażacy zakończą akcję gaśniczą, do akcji wejdą policyjni technicy oraz grupa dochodzeniowo-śledcza.

- Po ugaszeniu ognia do pracy przystąpią policyjni technicy oraz grupa dochodzeniowo-śledcza rzeszowskiej komendy. Funkcjonariusze przeprowadzą oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczą ślady niezbędne do ustalenia okoliczności pożaru - podaje KMP Rzeszów.

Jarmark Staroci w Strzyżowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.