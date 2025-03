Śledztwo w sprawie śmierci Jerzego Krzanowskiego umorzone. Co ustaliła prokuratura?

Jarmark Staroci w Strzyżowie – nowa tradycja

W ostatnich latach rzeczy z drugiej ręki stały się nie tylko ciekawą opcją, ale wręcz modą. Szperanie na giełdach staroci, by znaleźć perełki, o jakich inni mogą pomarzyć to dla wielu osób sposób na spędzenie wolnego czasu. W Strzyżowie rok temu zainaugurowano Jarmark Staroci. W tym roku wydarzenie na stałe weszło do kalendarza!

Inauguracja sezonu 2025

W niedzielę 23 marca 2025 odbył się pierwszy w tym roku Jarmark Staroci w Strzyżowie. Po raz pierwszy Jarmark Staroci odbył się na Placu Targowym rok temu. Wydarzenie tak przypadło do gustu mieszkańcom, że weszło na stałe do kalendarza w 2025 roku. Burmistrz Strzyżowa Agata Gadziała ogłosiła, że Jarmarki Staroci odbywać się będą od marca do października.

Co można znaleźć na jarmarku?

Podczas marcowego jarmarku można było zakupić różnego rodzaju perełki - porcelanę, książki, biżuterię, zegarki, ubrania, obrazy, bibeloty. Łatwiej wymienić, czego tam nie było! Dodatkowo można też było posilić się posiłkami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich Wyżne.

Jarmark Staroci w Strzyżowie. Terminy

Kiedy kolejne Jarmarki Staroci w Strzyżowie? Daty już podano!

27 kwietnia

25 maja

22 czerwca

27 lipca

24 sierpnia

28 września

26 października

Jarmark Staroci to doskonała okazja, by spędzić czas na świeżym powietrzu, poszukać unikatowych przedmiotów i poczuć atmosferę dawnych lat. Ci, którzy będą mieli do tego odrobinę szczęścia znajdą wspaniałe perełki, które będą cieszyć oko.