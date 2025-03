Pierwsze burze w Polsce. Wiemy, które regiony są zagrożone

Gwałty i usiłowanie gwałtu, ale to nie wszystko! Wśród ofiar same nastolatki. Co się dzieje na Podkarpaciu?

Spis treści

Pierwsze wiosenne burze w Polsce

Trzecia dekada marca przyniesie załamanie pogody z burzami, ulewnymi deszczami i porywistym wiatrem. Warunki atmosferyczne mogą poskutkować utrudnieniami komunikacyjnymi. IMGW potwierdza prognozy z końcówki tygodnia. Eksperci pokazali mapę, na której widać zagrożone regiony. Alerty burzowe obowiązują w województwach:

podkarpackim

lubelskim

śląskim

małopolskim

W poniedziałek burze prawdopodobnie pojawią się w południowej i południowo-wschodniej Polsce. Miejscami towarzyszyć im mogą wydajniejsze opady deszczu do 15 mm, punktowo do 20 mm, opady drobnego gradu oraz porywy wiatru do 55 km/h - podali autorzy profilu Burza-Alert-IMGW.

Deszcze i burze atakują. IMGW wskazuje konkretne miasta

W najnowszej prognozie IMGW czytamy, że w drugiej połowie poniedziałku (25 marca) na południu i południowym wschodzie w strefie pofalowanego frontu rozwijać się będzie konwekcja przynosząca przelotne opady deszczu, lokalnie również krótkotrwałe burze. Przede wszystkim możliwe są one w pasie od okolic Rzeszowa, przez rejon Tarnowa, Nowego Sącza i dalej w kierunku zachodnim po Bielsko-Białą.

- Początkowo formacje burzowe będą przybierać postać pojedynczych ośrodków, później łącząc się w słabo i lokalnie nieco lepiej zorganizowane struktury wielokomórkowe. W ich zasięgu spodziewane są opady o wydajności do 15 mm, opady drobnego gradu oraz porywisty wiatr - punktowo do 55 km/h. Zjawiska konwekcyjne przemieszczać się będą dość powoli z południowego-zachodu/zachodu na północny-wschód/wschód - podają eksperci.

Nie tylko burze i deszcze. Nowa prognoza pogody

24 marca obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółty alert IMGW) przed przymrozkami. Dotyczą one województwa pomorskiego oraz Zachodniego Pomorza.

- Prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni. W nocy z 24 na 25 marca, temperatura minimalna od -3°C do 0°C, przy gruncie do około -5°C. Temperatura maksymalna w dzień od 9°C do 12°C, wzdłuż wybrzeża od 6°C do 9°C. Wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków jest w nocy z poniedziałku na wtorek - czytamy w komunikacie dla Gdańska.