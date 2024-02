Pracownicy grożą prezydentowi Rzeszowa odejściem. "Rażąca niesprawiedliwość"

Karetka zabrała go do szpitala. Pojechał tam z kompletnie pijanym lekarzem!

Pracownicy administracji oświaty z Rzeszowa żądają podwyżek. Portal Wyborcza.pl dotarł do listu skierowanego do prezydenta Konrada Fijołka. W piśmie nawiązano do decyzji o podwyższeniu płacy minimalnej do 4300 zł wszystkim pracownikom (Uchwała Nr LXXXIX/1966/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące zabezpieczenia w budżecie miasta Rzeszowa na rok 2024 środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta Rzeszowa).

Jak powiedziała Bogusława Buda, Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie, spowodowało to spłaszczenie zarobków. Pensja zasadnicza niewiele różni się od minimalnej. Zatrudnieni w administracji oświaty uważają, że to niesprawiedliwe, by osoby z wyższym wykształceniem i dużym doświadczeniem - informatycy, księgowe, sekretarki - zarabiali właściwie tyle samo, co pracownicy fizyczni czy osoby dopiero zaczynające karierę zawodową.

Oczekują od Prezydenta Miasta Rzeszowa konkretnych działań i żądają podwyżek. Podkreślają w liście, że brakuje specjalistów i występuje problem z obsadzeniem stanowisk. Bezpośrednio dali też do zrozumienia, że część osób rozważa odejście z pracy:

"(...) Aby zachować odpowiednie proporcje oczekujemy porównywalnego procentowego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego (bez dodatków typu wysługa). Obecna sytuacja jest dla nas frustrująca, jesteśmy grupą pracowników, która na tle innych została pominięta pod względem finansowym. To niekorzystne zjawisko powoduje, że część z nas rozważa odejście z pracy, zwłaszcza osoby na stanowiskach specjalistycznych, których ciężko będzie Panu zastąpić. (...)" czytamy. Kancelaria Prezydenta Miasta Rzeszowa przekazała, że spotkanie z pracownikami administracji oświaty odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.

List otwarty

"W związku z Pana decyzją (ORA-K.2122.1175.2023 z 19 grudnia 2023 r.) o podwyższeniu płacy minimalnej wynagrodzenia zasadniczego wszystkich pracowników samorządowych Jednostek Organizacyjnych Gminy Miasto Rzeszów (których obecne wynagrodzenie zasadnicze jest niższe niż kwota 4300 zł) od 1-go stycznia br. do kwoty 4300 zł, My niżej podpisani zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, jak i kiedy zamierza Pan rozwiązać kwestię podwyżek dla pozostałych pracowników administracji, zatrudnionych w podległych jednostkach.

Od 1-go stycznia wynagrodzenie zasadnicze wszystkich pracowników obsługi zostało podniesione do kwoty brutto 4300 zł. Niestety, w grupie płacowej do 4300 zł znalazła się też zdecydowana większość pracowników administracji. Mowa o osobach z wyższym wykształceniem, często dodatkowymi studiami podyplomowymi, 20-25 letnim stażem pracy, zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych, typu kadry czy płace. Przykłady występują w wielu placówkach:

księgowa (płace) z wyższym wykształceniem i 25 letnim stażem pracy- pensja zasadnicza od 1 stycznia br. 4300 zł;

specjalista z wyższym wykształceniem i 25 letnim stażem pracy- pensja zasadnicza od 1 stycznia br. 4300 zł ;

sekretarka z wyższym wykształceniem i 27 letnim stażem pracy- pensja zasadnicza od 1 stycznia br. 4300 zł;

specjalista ds. BHP z wyższym wykształceniem, studiami podyplomowymi i 20 letnim stażem pracy- pensja zasadnicza od 1 stycznia br. 4300 zł;

operator el. monitorów ekranowych (informatyk) - wyższe wykształcenie, 15- letni staż pracy- pensja zasadnicza od 1 stycznia br. 4300 zł;

pracownicy zaliczani do obsługi, np. intendent, kucharz - pensja zasadnicza od 1 stycznia br. 4300 zł;

Na stanowiskach specjalistycznych, jak np. główny księgowy, kierownik czy specjalista ds. kadr, różnica wynagrodzenia zasadniczego w stosunku do pensji minimalnej uległa przez ostatnie dwa lata znacznemu spłaszczeniu. Od końca 2022 r. pensja minimalna wzrosła o ponad 40 %, a poziom zeszłorocznych podwyżek dla pracowników administracji w podległych Panu jednostkach to ok. 10 %. Już dziś jest ogromny problem ze znalezieniem pracowników na specjalistyczne stanowiska pracy, jak główny księgowy, czy specjalista ds. płac/kadr; w wielu szkołach czy przedszkolach nabory na BiP są ogłaszane często 3-4 krotnie, przez wiele miesięcy bezskutecznie.

Uważamy za rażąco niesprawiedliwe przyznanie takich samych wynagrodzeń za pracę wymagającą tak odmiennych umiejętności, kwalifikacji, doświadczenia i odpowiedzialności jak pracowników niewykwalifikowanych np. sprzątaczka czy robotnik.

W obliczu rychłych podwyżek dla pracowników pedagogicznych z wyrównaniem od stycznia br. oraz podwyżek dla pracowników budżetówki, zwracamy się z prośbą o informację, w jaki sposób i w jakim terminie zamierza Pan rozwiązać kwestię podwyżek dla pracowników Gminy Miasta Rzeszowa. Rada Miasta Rzeszowa w przyjętej uchwale nr LXXXIX/1996/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. również zauważyła konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta Rzeszowa na rok 2024 środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń powyżej ustawowej wysokości najniższego wynagrodzenia, powierzając Panu wykonanie niniejszej Uchwały.

Aby zachować odpowiednie proporcje oczekujemy porównywalnego procentowego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego (bez dodatków typu wysługa). Obecna sytuacja jest dla nas frustrująca, jesteśmy grupą pracowników, która na tle innych została pominięta pod względem finansowym. To niekorzystne zjawisko powoduje, że część z nas rozważa odejście z pracy, zwłaszcza osoby na stanowiskach specjalistycznych, których ciężko będzie Panu zastąpić. Najlepiej obrazuje to bieżąca sytuacja braku kandydatów w ogłaszanych naborach i nierozstrzygniętych konkursów na stanowiskach." czytamy.

