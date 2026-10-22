Pogoda w Rzeszowie: 23-25 października

Mieszkańcy Rzeszowa mogą planować najbliższe dni bez obaw o deszcz. Prognozy na cały weekend, od piątku do niedzieli, nie przewidują żadnych opadów. Aura będzie się jednak zmieniać pod względem temperatury i zachmurzenia, a każdy dzień przyniesie nieco inne warunki.

Słoneczny i chłodny początek weekendu

Piątek, 23 października, zapowiada się na najpogodniejszy dzień weekendu w Rzeszowie. Niebo będzie bezchmurne, co pozwoli cieszyć się słońcem. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 14 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak zimna, z temperaturą spadającą do około 3°C. Wiatr powieje z prędkością nieprzekraczającą 3 m/s.

Sobota, 24 października, przyniesie niewielką zmianę. Na niebie pojawi się trochę chmur, ale nadal będzie pogodnie. Temperatura maksymalna utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek i sięgnie około 14°C. Znaczącą różnicę odczujemy natomiast w nocy, która będzie zdecydowanie cieplejsza – termometry nie powinny pokazać mniej niż 7 stopni. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Ciepła, ale pochmurna niedziela

Ostatni dzień weekendu, 25 października, okaże się najcieplejszy, ale jednocześnie najmniej słoneczny. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do około 16 stopni Celsjusza. Niestety, słońce będzie się chować za gęstymi chmurami, które zdominują niebo nad Rzeszowem. Wiatr ponownie nieco przybierze na sile, osiągając w porywach około 4 m/s. Po ciepłym dniu nadejdzie chłodna noc z temperaturą w okolicach 4°C.

Jak spędzić weekend w Rzeszowie?

Brak deszczu przez cały weekend sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Piątkowa, słoneczna aura to idealna okazja do spaceru po parkach czy korzystania z miejskich terenów rekreacyjnych. Sobota, choć z niewielką ilością chmur, również będzie dobrym dniem na wycieczkę rowerową czy spotkanie w plenerze. Z kolei cieplejsza, choć pochmurna niedziela, może zachęcić do dłuższego spaceru lub wyjazdu za miasto, gdzie wyższa temperatura zapewni komfort termiczny mimo braku słońca.

Dane pogodowe: OpenWeather