Jest w rejestrze zabytków

Czy słynny zamek odzyska dawną świetność? Miało tam być spa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ruiny zamku z XVI wieku, leżące na Podgórzu Rzeszowskim w miejscowości Pruchnik, są wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego. To niezwykle ciekawy obiekt w malowniczo położonym miejscu. Będąc w okolicy, warto się zatrzymać i obejrzeć z bliska mury, w które wpisana jest długa historia. Zamek stoi przy drodze i widać go z daleka.