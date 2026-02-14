Przepowiednia na nadchodzący tydzień obiecuje wiele. Szansa na wielką miłość i odmiany losu. Horoskop na 15-21 lutego 2026

Baran

21.03-20.04

CZAS DLA CIEBIE

Widzisz, całkiem niepotrzebnie tak się zamartwiałeś. Teraz już niedługo będziesz mógł zapomnieć o tym całym zamieszaniu. Pozostaje planować odpoczynek od niespodziewanych trosk – najlepiej dokładnie taki, o jakim marzyłeś już od bardzo dawna.

RADA: Wszystkie trudniejsze sprawy pozostaw na później. To nie jest dobry czas na ich załatwianie. Teraz ciesz się chwilą.

Byk

21.04-21.05

DOBRE RADY

Od pewnego czasu zastanawiałeś się nad pewną kwestią. Potrzebowałeś rady i ona przyjdzie do ciebie w najbardziej właściwym momencie. Obdaruje cię nią pewna starsza osoba z twojego kręgu rodzinnego. Na pewno warto jej teraz posłuchać.

RADA: Jeżeli w tym tygodniu pójdziesz a głosem serca, masz szansę przeżyć wielką miłość. Słuchaj teraz intuicji, a nie rozsądku.

Bliźnięta

21.05-21.06

ŚWIETNY PLAN

Twój plan jest bardzo dobry i wcale nie bujasz w obłokach, jak się niektórym wydaje. Na szczęście potrafisz być uparty i w tym przypadku cecha ta działa tylko i wyłącznie na twoją korzyść. W najbliższych dniach wszyscy się o tym przekonają.

RADA: Niespodzianka, jaka cię dziś czeka, bardzo cię zaskoczy. Ale tak naprawdę sam zaczynasz się już chyba domyślać, o co może chodzić .

Rak

22.06-22.07

ODMIANA LOSU

Podczas spaceru lub zakupów wpadniesz na pewną osobę z przeszłości, a ona naprowadzi cię na trop intratnego przedsięwzięcia. To sprawi, że twoje życie się odmieni i to zdecydowanie na korzyść. Inwestowanie w tę znajomość bardzo ci się opłaci.

RADA: Musisz koniecznie zagrać w totolotka, bo czeka cie jakieś wielkie szczęście, zwłaszcza w grach i wszelkich zakładach.

Lew

23.07-22.08

CZEKA CIĘ LENISTWO

Uda ci się jeszcze przed końcem tygodnia załatwić kilka nie cierpiących zwłoki spraw. Dzięki temu we wszystkie późniejsze dni będziesz mógł w zupełności oddać się słodkiemu lenistwu. Nic nie stanie już temu na przeszkodzie.

RADA: Zostaniesz doceniony i publicznie pochwalony za coś, co sam zrobiłeś bez niczyjej pomocy. Widzisz, wysiłek się opłacił.

Panna

23.08-22.09

POMYSŁ NA BIZNES

Podczas spotkania towarzyskiego usłyszysz coś, co sprawi, że wpadniesz na pewien ciekawy pomysł, jaki pomoże ci się wzbogacić. Nawet znacznie! Słuchaj uważnie, ale potem kieruj się już tylko i wyłącznie własnym doświadczeniem życiowym.

RADA: To będzie twój dobry tydzień. Spotkasz się z samymi pochwałami i zaszczytami, a coś, czego się obawiałeś, wcale nie nadejdzie.

Waga

23.09-22.10

KONIEC TROSK

RADA: Niepotrzebnie szukasz dziury w całym. Tym razem wszystko potoczy się właściwie, więc nie trać czasu na smutek i ciesz się życiem.

Skorpion

23.10-21.11

WIELKA WDZIĘCZNOŚĆ

Bezinteresownie pomagałeś pewnej osobie w sprawie, która wydawała ci się dość błaha. Jednak dla tej osoby było to naprawdę bardzo ważne i teraz uważa cię za swojego wielkiego dobrodzieja. W niedalekiej przyszłości odwdzięczy ci się z nawiązką.

RADA: Czujesz się, jak gdybyś znalazł skarb. Rzeczywiście, taka szansa na odmianę losu nie przytrafia się codziennie, więc jej nie przegap.

Strzelec

22.11-21.12

CZAS NA MIŁOŚĆ

W tym tygodniu twoje serce zabije bardzo żywo! I to na widok osoby, którą przecież widziałeś już wcześniej tyle razy, a teraz na nowo zauważysz w niej kogoś interesującego i bardzo atrakcyjnego. W dodatku uczucie to zostanie całkowicie odwzajemnione.

RADA: Poczujesz, jak twoje życie się odmienia niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie musisz już mieć żadnych wątpliwości.

Koziorożec

22.12-19.01

CIEKAWE WYJAZDY

Jeżeli w nadchodzącym tygodniu wybierasz się na urlop lub wyjeżdżasz gdzieś daleko do rodziny, jest to najlepszy ku temu czas. Podróż i wypoczynek udadzą ci się teraz bardzo. Jeśli czas ten spędzisz w domu, czeka cię i tak wiele miłych spacerów.

RADA: Zadzwoń do pewnej od dawna nie widzianej osoby. Spotkanie z nią okaże się nie przykrym obowiązkiem, ale przyjemnością.

Wodnik

20.01-18.02

CISZA I SPOKÓJ

Sprawa, która ostatnio spędzała ci sen z powiek, rozwiąże się pomyślnie dla ciebie i niedługo o wszystkim całkowicie zapomnisz. I wszystko to stanie się wyłącznie dzięki tobie, bez pomocy, która, jak ci się dotychczas wydawało, jest ci absolutnie niezbędna.

RADA: Możesz uznać, że to wreszcie koniec tych kłopotów. Nowy tydzień zaczniesz z nową energią, ale tak naprawdę odczujesz ją pod koniec miesiąca.

Ryby

19.02-20.03

SZANSA NA ZWIĄZEK

Gdy już nacieszysz się towarzystwem rodziny, idź na spacer, wybierz się na wycieczkę lub choćby na spacer do parku. Taki spacer może zaowocować nie tylko korzyściami zdrowotnymi, ale też poznaniem jakiejś interesującej, nowej osoby.

RADA: Zapytaj o radę osobę z twojego otoczenia, którą uważasz za człowieka sukcesu i którą od niedawna bardzo podziwiasz, dostaniesz dobrą radę.