Sokołów Małopolski. Wyszedł z żoną na kolację. Agresywni sprawcy pobili go na śmierć

W Sokołowie Małopolskim, z soboty na niedzielę 25 i 26 listopada, dwukrotnie doszło do brutalnego pobicia Piotra N.. W dniu śmierci miał tylko 43 lata, a wszystko stało się podczas randki z żoną. Jak podaje portal "Halo Rzeszów" małżeństwo przez długi okres mieszkało w Irlandii, ale trzy lata temu postanowili wrócić do Polski. Kupili dom w Markowiźnie, gdzie zamieszkali razem z dziećmi, 5-letnim Maciusiem i 15-letnim Kacprem.

W sobotni wieczór Piotr zabrał swoją partnerkę, Agnieszkę, na imprezę andrzejkową do jednego z klubów w Sokołowie Małopolskim. Synów zostawili w domu. W klubie zamówili pizzę, to miał być miło spędzony czas, tylko dla nich. Niestety, romantyczny nastrój został zburzony przez grupę młodych mężczyzn, którzy zaczęli zaczepiać 43-latka. Agresorzy mieli być w posiadaniu noża i głośno się tym chwalić. - Mężczyźni, którzy pobili Piotrka, w lokalu "popisywali" się, że mają ze sobą nóż. Piotr zwrócił im uwagę, był od nich drugie tyle starszy - powiedziała dziennikarzom anonimowa osoba będąca na miejscu.

Doszło do bójki, która została przerwana przez pracowników klubu. Napastnicy zostali wyrzuceni, ale to nie był koniec. Jakiś czas później, już po północy, małżeństwo także opuściło lokal. Zakochani udali się w stronę samochodu. Po drodze ponownie napotkali żądnych krwi bandziorów.

Piotr N. kazał żonie schronić się w aucie, chociaż sam nie miał szans w starciu z kilkoma młodymi "byczkami". Bili go bez litości, aż w końcu upadł na ziemię. Wszystko wskazuje na to, że uderzył głową o beton, po czym stracił przytomność. Rozbójnicy oczywiście szybko się ulotnili. Świadkowie zdarzenia udzielili pierwszej pomocy skatowanemu Piotrowi, a na miejsce zostały wezwane służby. Po kilkunastu minutach pobity do nieprzytomności mąż pani Agnieszki był już w drodze do szpitala - było jednak za późno. Zmarł, zanim zdążył do niego dotrzeć.

Policjanci z Rzeszowa aresztowali podejrzanych o zabicie Piotra N.

Dochodzenie w sprawie śmiertelnego pobicia Piotra N. prowadzi Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Tamtejszym policjantom udało się zatrzymać podejrzanych. - Zatrzymaliśmy osoby, które mogą mieć związek z tym zdarzeniem - podkom. Tomasz Drzał z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Osobom, które odpowiadają za tę tragedię, grozi do 10 lat więzienia za pobicie ze skutkiem śmiertelnym.

