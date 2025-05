Te piosenki podbiły serca naszych rodziców. Quiz o hitach Maryli Rodowicz, Krzysztofa Krawczyka i innych

Woda źródlana, napoje i lokalne produkty z firmy Chmielnik Zdrój prosto do Twojego domu!

Niezwykły projekt zawita do Rzeszowa. To pierwsza na świecie taka orkiestra!

Oto, co się stało, kiedy napisała, że nie stać jej na ślub. Tak zareagował ksiądz

QUIZ. Tych piosenek słuchały nasze mamy i babcie. Sprawdź, czy znasz dawne przeboje Pytanie 1 z 8 Pierwszym wykonawcą "Kolorowych Jarmarków" był(a): Maryla Rodowicz Janusz Laskowski Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.