Rozpoczyna się pogrzeb abp. Józefa Michalika. Gdzie zobaczysz transmisję?

Początek uroczystości pogrzebowych abp. Józefa Michalika w Przemyślu

W piątek, 8 maja, rozpoczyna się dwudniowe pożegnanie arcybiskupa seniora Józefa Michalika. Ceremonie będą miały miejsce w podkarpackim Przemyślu, w tamtejszej Bazylice Archikatedralnej. Przemyska Kuria Metropolitalna przekazała, że o 14:00 trumna z ciałem hierarchy trafi z Domu Biskupiego do świątyni. Na godzinę 15:00 zaplanowano mszę żałobną, podczas której homilię wygłosi abp Wacław Depo. Wieczorem wierni zgromadzą się na dalszych modlitwach – o 19:30 ruszą nieszpory oraz czuwanie, zaplanowane do 21:00. Z kolei w sobotę o 9:30 odprawiona zostanie Panichida, czyli nabożeństwo w rycie greckokatolickim. Na 10:30 zaplanowano przemówienia pożegnalne.

Apel o datki na hospicja Caritas i transmisja z pogrzebu

Główna liturgia pogrzebowa ruszy o godzinie 11:00 pod przewodnictwem abp. Tadeusza Wojdy, obecnego przewodniczącego KEP. Następnie ciało duchownego spocznie w archikatedralnych kryptach. Zamiast o przynoszenie kwiatów, organizatorzy apelują o wsparcie finansowe dla hospicjów działających przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Datki oraz intencje na msze święte można zostawiać w specjalnych namiotach obok świątyni. W pobliżu Muzeum Archidiecezjalnego udostępniona będzie również księga kondolencyjna. Dla osób, które nie mogą dotrzeć na miejsce, Radio FARA przygotuje transmisję, m.in. na swoim kanale YouTube. Abp Józef Michalik zmarł 3 maja 2026 r., mając 85 lat. Od 2004 do 2014 r. stał na czele Konferencji Episkopatu Polski, a wcześniej był jej wiceszefem. Przemyskim Kościołem zarządzał w latach 1993-2016, a przedtem kierował diecezją zielonogórsko-gorzowską.

