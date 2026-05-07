Pogoda w Rzeszowie: 8-10 maja

Nadchodzący weekend w Rzeszowie przyniesie dynamicznie zmieniającą się pogodę. Prognozy na dni od 8 do 10 maja wskazują na wyraźny trend – od deszczowego i pochmurnego piątku, przez przejściową sobotę, aż po znacznie bardziej słoneczną i cieplejszą niedzielę. Każdy dzień przyniesie nieco inną aurę, co warto uwzględnić w swoich planach.

Piątek: deszczowy początek weekendu

Weekend w Rzeszowie rozpocznie się pod znakiem chmur i deszczu. Już od rana w piątek, 8 maja, należy spodziewać się opadów, które, choć określane jako słabe, będą towarzyszyć mieszkańcom przez większą część dnia. Temperatura będzie umiarkowana – w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą maksymalnie około 17 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę również nie przyniesie silnego ochłodzenia, a temperatura utrzyma się na poziomie około 11 stopni. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s.

Sobota: chmury, ale już bez deszczu

Drugi dzień weekendu przyniesie zauważalną poprawę. Co prawda w sobotę niebo nad Rzeszowem wciąż będzie w dużej mierze zachmurzone, ale opady deszczu niemal całkowicie ustaną. Będzie to jednak dzień nieco chłodniejszy od piątku. Maksymalna temperatura w ciągu dnia spadnie do około 16 stopni, a nocą zrobi się jeszcze zimniej – słupki rtęci pokażą około 9°C. Warto też zwrócić uwagę na nieco silniejszy wiatr, który może osiągać prędkość około 3 m/s, co może sprawiać, że odczuwalna temperatura będzie niższa.

Niedziela: więcej słońca i cieplej

Zwieńczeniem weekendu w Rzeszowie będzie pogodna niedziela, 10 maja. Tego dnia prognozowane jest znaczne zmniejszenie zachmurzenia, co pozwoli cieszyć się promieniami słońca. Będzie to jednocześnie najcieplejszy dzień weekendu – po południu temperatura wzrośnie do około 17 stopni Celsjusza. Kontrast stanowić będzie jednak bardzo chłodna noc. Zanim wzejdzie słońce, termometry mogą wskazać zaledwie 8 stopni, co oznacza największą dobową różnicę temperatury w ten weekend. Wiatr ponownie osłabnie, wracając do prędkości około 2 m/s.

Weekend w Rzeszowie: jak spędzić czas?

Zmienna aura w Rzeszowie zachęca do elastycznego planowania weekendu. Deszczowy i pochmurny piątek to doskonała okazja, by skorzystać z oferty kulturalnej miasta w zamkniętych obiektach lub po prostu spotkać się ze znajomymi w jednej z lokalnych kawiarni. Sobota, choć wciąż pochmurna, ale już bez opadów, stwarza dobre warunki na spacer po centrum czy wizytę w parku – warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu. Słoneczna niedziela będzie natomiast idealnym dniem na aktywności na świeżym powietrzu. To świetny moment na dłuższą wycieczkę rowerową, rodzinny piknik na trawie czy relaks w jednym z miejskich ogrodów, by w pełni wykorzystać najlepszą pogodę.

Dane pogodowe: OpenWeather