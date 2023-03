i Autor: pixabay.com zdjęcie ilustracyjne

Poszukiwania

Rzeszów. Wskoczył do Wisłoka, bo uciekał przed policjantami? Porwał go nurt rzeki

ap | PAP 7:29

Mężczyzna we wtorek, 14 marca, około godziny 14:00 wskoczył do Wisłoka w Rzeszowie, porwał go nurt rzeki. Okazuje się, że uciekał on przed policjantami, którzy chcieli do wylegitymować.