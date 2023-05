Rzeszowskie Juwenalia. Korowód studentów i utrudnienia na drodze

i Autor: Sylwia Indycka-Rosół Kulturalia 2017: Barwny korowód studentów

Utrudnienia w Rzeszowie

Rzeszowskie Juwenalia 2023. Korowód studentów. Utrudnienia na drodze [12.05.2023]

W piątek (12 maja 2023) rozpoczynają się "Rzeszowskie Juwenalia 2023". Jak co roku po symbolicznym przekazaniu kluczy do miasta na rzeszowskim Rynku, korowód studentów przejdzie ulicami Rzeszowa do miasteczka akademickiego Politechniki Rzeszowskiej. Będą utrudnienia w ruchu.