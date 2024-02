Są nowe wieści w sprawie pięcioraczków. Ważny dzień, zaczęło się pakowanie

Zatrucie na targowisku w Nowej Dębie. Co było w mięsie, które zabiło 54-latka? Wstrząsające hipotezy

Ważne wydarzenie w rodzinie pięcioraczków z Horyńca

Rodzina pięcioraczków z Horyńca w ubiegłym tygodniu świętowała ich pierwsze urodziny. Każdy chętny mógł odwiedzić Clarków, by spędzić z nimi czas.

"To były cudowne urodziny, spędzone z ludźmi, których w wielu przypadkach wcześniej nie znaliśmy, ludźmi, którzy przejechali wiele kilometrów by uczcić ten ważny dla nas dzień, przyjechała też rodzina, która na co dzień mieszka bardzo daleko, ale usłyszała moje wołanie... Jestem Wam wszystkim wdzięczna za Wasze wsparcie ❤️ W ten wyjątkowy dzień czuliśmy się jak jedna wielka RODZINA❤️" pisała pani Dominika.

Trzy dni później rodzice i rodzeństwo obchodzili rocznicę śmierci Henriego. Starsze dzieci wypuściły w niebo balony i zaśpiewały piosenkę ku pamięci braciszka. Pięcioraczki po narodzinach nie były w dobrej kondycji fizycznej. Henry niestety zmarł, a Charlie musiał przejść operację na sercu. To były wyjątkowo trudne chwile dla całej rodziny, w szczególności dla mamy, która samotnie spędziła w szpitalu wiele dni, drżąc o zdrowie i życie synka. Teraz nadszedł ważny moment - rodzina Clarke nareszcie może zwrócić maszynę do tlenoterapii! Stan zdrowia Charliego jest na tyle dobry, że już nie potrzebuje tak specjalistycznego sprzętu. To świetne wieści!

- Dla nas przyszła bardzo ważna chwila. Oddajemy maszynę do tlenoterapii, ponieważ Czaruś na początku potrzebował tej maszyny i musieliśmy ją wynająć, a za każdy miesiąc płacić opłatę, ale teraz już nam nie jest potrzebna! - powiedziała pani Dominika.

Rodzina pięcioraczków z Horyńca opowiada o swoich przygotowaniach do przeprowadzki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.