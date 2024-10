i Autor: zdjęcie ilustracyjne Shutterstock Sąd rodzinny w Sanoku zajmie się zachowaniem grupy nastolatków, którzy znęcali się nad swoim rówieśnikiem. Wszystko nagrywali telefonami, zdj. ilustracyjne

W gronie oprawców 13-latek

16-latek upokorzony przez rówieśników! Kazali mu to robić i wszystko nagrywali

Policja w Sanoku poinformowała w czwartek, 3 października, o namierzeniu grupy nastolatków, która znęcała się nad 16-latkiem. Jak informują mundurowi, osiem osób w wieku 13-17 lat zmuszało go przemocą i groźbami do "określonych zachowań" i tego, by ich przepraszał. Jakby tego było mało, wszystko nagrywali telefonami komórkowymi.