Skomplikowana operacja strusiej nogi. Czy Tadzio bedzie chodził? [WIDEO, GALERIA]

Tadzio jest coraz większy i cięższy. W ostatnich dniach wykonano operację nacinania tkanek i przecinania złamanej kości, by złożyć ją na nowo. Bez tego struś nie mógł by już chodzić, bo jego masa obecnie to ponad 20 kg. Operacja trwała kilka godzin i zrobiono wszytko co zakładał plan. Po zabiegu ptak został umieszczony w specjalnych wiszącym kokonie z kocyków, żeby od razu nie chodził i nie obciążał kości, która musi się prawidłowo zrosnąć. -Tadzio zostanie w tym temblaku na około tydzień. Na razie bardzo dobrze to znosi, wraca mu apetyt i wszyscy mamy nadzieję, że noga będzie sprawna- mówił weterynarz Radosław Fedaczynski.

