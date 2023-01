Piękny Kazio z Przemyśla szuka domu [WIDEO, GALERIA]

Malutki Kazik był przestraszony i nie wiedział co się stało.Do tej pory kochany, nagle porzucony. W końcu nieszczęście białej kuleczki dostrzegli sąsiedzi zmarłego. Zlitowali się nad nimi przywieźli go do Lecznicy Ada w Przemyślu (woj. podkarpackie). Tam weterynarze od razu dostrzegli, że psiak jest wygłodzony i trzeba go nakarmić. Wykonano mu wszystkie badania, by sprawdzić czy jest zdrowy. Gdy tylko nabierze siły po czasie kilkudniowej głodówki weterynarze będą chcieli oddać go do nowego kochającego domu.

Centrum Medyczne Medyk zbiera dary dla Ukrainy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.